شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفاوض الزمالك رمضان صبحي وعبد الله السعيد؟.. المتحدث الرسمي يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو الدردير، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، حقيقة دخول القلعة البيضاء فى مفاوضات رسمية مع الثنائي رمضان صبحي وعبد الله السعيد لاعبى بيراميدز للتعاقد معهما فى الميركاتو الصيفي.

وقال عمرو الدردير فى تصريحات لـ"تليفزيون الخليج 365"، إن رمضان صبحي وعبد الله السعيد من أفضل اللاعبين فى الدوري المصري، ولكن لم تحدث أى مفاوضات بين الزمالك واللاعبين أو بين الزمالك ونادى بيراميدز لإتمام هذه الصفقات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، تركز تماما في ضرورة إنهاء الموسم الحالي بحصد لقبي الدوري وكأس مصر، رافضة الدخول في أي أمور جانبية قد تهدد تحقيق هذا الهدف.

وشدد عمرو الدردير على أنه بالتأكيد رمضان صبحي وعبد الله السعيد يمثلان إضافة قوية لأى فريق لكن حتي الآن لم يدخل الزمالك في أي مفاوضات رسمية أو غير رسمية للتعاقد مع أي لاعب منهما.