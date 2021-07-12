شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا وراء اعتذار ليفربول عن انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر الأولمبي أن نادي ليفربول تحفظ على انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 المقرر لها 22 يوليو الجارى، بسبب بطولة أمم أفريقيا للكبار التى تنطلق فى يناير المقبل.

وأكد مسئولو منتخب مصر الأولمبي أن ليفربول تحفظ على انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي وغيابه لمدة شهر عن النادى، ثم الانضمام للمنتخب الأول في يناير للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا لمدة شهر أيضا، وبالتالي تم رفض انضمامه للمنتخب الأولمبي على أن يتواجد مع المنتخب الأول فى أمم أفريقيا خاصة أن الدوري الإنجليزي سيقام دون توقف.

وتلقى النادى الأهلى تأكيدات من المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب تفيد بوجود طائرة خاصة سوف تنقل رباعى المارد الأحمر محمد الشناوى وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر لليابان عقب نهاية مباراة الاهلى مع كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا فى نهائى دوري الابطال الافريقى والمقرر لها السبت المقبل بالمغرب للحاق ببعثة الفراعنة الصغار فى طوكيو للمشاركة فى الاوليمبياد.

وتلقى اتحاد الكرة المصرى والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، خطاباً من اللجنة الأولمبية الدولية يخطرهم فيه برفع اسم مصر من بين البعثات التى ستخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن منتخب مصر الأولمبى لن يخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام، كما كان مقررا، حيث وضعت اللجنة المنظمة اسم مصر من بين الدول الآمنة التى تم فيها السيطرة على الإصابات بفيروس كورونا.