محمد شريف يسجل الهاتريك الـ39 للأهلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تصدَّر محمد شريف مهاجم الأهلي قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري بعد احتساب الهدف الثالث أمام مصر المقاصة لصالحه في المباراة التي جاءت ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من المسابقة المحلية.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة المصري ليلا كورة أن الهدف الثالث للأهلي في مواجهة مصر المقاصة، أمس الأحد، تم احتسابه لصالح محمد شريف وليس هدفًا عكسيًا بعدما اصطدمت الكرة بأحد لاعبي الفريق الفيومي.

وبذلك يكون محمد شريف سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" أمام المقاصة في فوز الفريق الأحمر بنتيجة (4-1) بعد تسجيل الهدفين الأول والثاني، ليوقع على أول هاتريك في الدوري هذا الموسم وأول هاتريك في مسيرته.

وواصل شريف تألقه اللافت مع الأهلي بعدما وصل رصيد أهدافه في الموسم الجاري من الدوري المصري 15 هدفًا، ليدخل شريكا مع أحمد ياسر ريان المعار من الأهلي لسيراميكا كليوباترا في صدارة هدافي المسابقة.

وأصبح صاحب الـ25 عاما أول لاعب يسجل هاتريك للأهلي منذ 549 يوما، وتحديدا منذ تسجيل زميله الحالي وليد سليمان ثلاثة أهداف أمام الجونة يوم 25 نوفمبر 2019 بالمباراة التي انتهت (4-0) في الدوري.

وبات محمد شريف أحدث وجوه الأهلي في قائمة الهاتريك، ليصبح صاحب الثلاثية رقم 39 في مسيرة النادي الأحمر في الدوري منذ انطلاق البطولة موسم 1948-1949.

ويعد فؤاد صدقي لاعب الأهلي الأسبق صاحب أول "هاتريك" للأهلي في الدوري حين تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في شباك الأوليمبي، بالمباراة التي أقيمت بتاريخ 29 أكتوبر عام 1948.

وعلى مدار 39 هاتريك للأهلي في الدوري، كانت الكلمة العليا لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، الذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في ثلاث مناسبات على مدار مسيرته في المسابقة المحلية.

فيما نجح كل من محمد عطية توتو، السيد الضظوي، سيد صالح وطه إسماعيل في تسجيل ثلاثيتين بقميص الأهلي في بطولة الدوري العام.

وعلى صعيد البطولات الإفريقية، يحمل الأسطورة محمود الخطيب الرقم القياسي أيضا كأكثر من ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، حيث فعلها "بيبو" في ثلاث مناسبات على مدار مسيرته القارية مع النادي الأهلي.

ويأتي الخطيب على رأس قائمة تضم سبعة لاعبين سجلوا هاتريك للأهلي في البطولات الإفريقية بجانب كل من زكريا ناصف، حسام حسن، خالد بيبو، محمد أبو تريكة، وليد أزارو وحسين الشحات لاعب الفريق الحالي.