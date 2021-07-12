الزمالك: نريد العدالة.. وليس منطقيًا أن نلعب قبل النهائي ومنافسنا في دور الـ16

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، رفض لجنته التعديلات التي أقرها اتحاد الكرة المصري لتحديد موعد مباراة الدور قبل النهائي لكأس مصر، مطالبًا بالمساواة بين كل الفرق.

وأشار لبيب في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الإثنين، إلى أن قرار لجنته إداري بحت وليس فنيًا، مطالبًا بعدم تحديد موعد للقاء قبل انتهاء كل الفرق من المباريات التي لم تقام في الأدوار السابقة.

وقال لبيب: "لجنتنا تتواجد لفترة مؤقتة ونريد أن يكون الزمالك مستقرًا، نحن أكبر قلعة رياضية في مصر وسنظل".

وأكمل: "نحترم كل الاتحادات الرياضية، لكن نطلب تكافؤ الفرصة والعدالة، ما نطلبه هو العدالة، لا نريد عدالة نسبية بل نريدها أن تطبق على الجميع".

وأضاف: "لا يجوز أن يكون منافسات غير شريفة في المنافسات الرياضية، لا أريد أن أقول أننا نشعر بالظلم، لكننا لن نتنازل عن أي حق من حقوق الزمالك، نحترم أنفسنا ونحترم الجميع وسنحصل على كافة حقوقنا باحترامنا".

وأردف: "نطلب المساواة في كل شيء، ليس من المنطقي أن يكون لدينا مباراة في الدور قبل النهائي من كأس مصر ومنافسنا -ولن أقول أسماء لأننا نحترم الجميع- لم يلعب دور الـ16".

وأوضح: "قرارنا ليس مع أو ضد أحد، لكن لا يصح أن نحصل على راحة سلبية ثم يتم قطعها لخوض مباراة بعد عمل تعديل في جدول مبارياتنا".

واستطرد: "قرارنا إداري وليس فني، ونرى أنه من مصلحة الزمالك، ونحن نرى أننا لابد أن نتساوى مع جميع الفرق المشاركة في كأس مصر، عندما نصل إلى قبل النهائي فيجب أن يكون الجميع في نفس المرحلة".

واختتم: "لا يصح أن نصل إلى نهائي كأس مصر ونحن لا نعرف من سنواجه، خاصة أن موعد اللقاء لم يتحدد حتى الآن من الأساس، فلا نجد أي داع للتسرع من المسؤولين".

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري كان قد أعلن إقامة مباراة الزمالك ضد أسوان يوم 9 أغسطس القادم، ضمن الدور قبل النهائي لكأس مصر.