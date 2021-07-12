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مصطفى محمد يتصدر قائمة جالاتا سراي لمواجهة أولمبياكوس ودياً

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تواجد النجم المصري مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي، في قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فريق أولمبياكوس اليوناني وديا.

وأعلن فاتح تريم المدير الفنى لنادي جالاتا سراي، القائمة التى تواجه فريق أولمبياكوس، ويتواجد فيها مصطفى محمد.

وتأتي تحضيرات فريق جالاتا سراي، استعدادا لمباراتي تصفيات أمام أيندهوفن الهولندي والتي ستقام نهاية الشهر الجاري.

وعاد مصطفى محمد للمشاركة في تدريبات الفريق التركي، بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخراً، في أحد المباريات التحضيرية للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن نادي جالاتا سراي رفض السماح لمصطفى محمد التواجد في قائمة منتخب مصر الأولمبي، الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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