صفقات ريال مدريد | حلم ليفاندوفسكي باللعب في البرنابيو طعنة في ظهر بايرن ميونخ

مازال حلم ارتداء قميص ريال مدريد يراود الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، وخاصة في الميركاتو الصيفي 2021، إذ يرغب في خوض تجربة جديدة خارج البوندسليجا.

مهاجم بايرن ميونخ البالغ من العمر 32 عامًا، سجل في الموسم الماضي 48 هدفًا في 40 مباراة، لذا تصدر قائمة أفضل الهدافين في القارة العجوز، وفي الموسم الأسبق لعب 47 مباراة أحرز خلالها 55 هدفًا.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن إدارة بايرن ميونيخ بدأت بالفعل في البحث عن إيجاد بديل لـ روبرت ليفاندوفسكي، مع اقتناعهم أن اللاعب يبحث عن تحدٍ جديد ومنفتح للانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2021 .

وينتهي عقد روبرت ليفاندوفسكي مع نادي بايرن ميونخ في صيف عام 2023، لذا تخشى إدارة النادي من رحيل المهاجم البولندي بالمجان إلى ريال مدريد.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة بايرن ووجهت أنظارها إلى كودي جاكبو، لاعب فريق آيندهوفن الهولندي، وترغب في التوقيع معه ليكون بديلًا لـ ليفاندوفسكي،حيث يلعب في مركز الجناح، ولكن في حالة انتقاله إلى البافاري، فإن المدرب الجديد يوليان ناجلزمان قد يستفيد منه في مركز قلب الهجوم، كما فعل مع الإسباني داني أولمو عندما تولى ناجلزمان مهمة تدريب فريق لايبزيج الألماني.

ومن جانبها تقوم إدارة نادي ريال مدريد في الوقت الحالي، بالسعي وراء الحصول على توقيع الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ، ولكن ورود اسم ليفاندوفسكي على الساحة قد يثير اهتمام الإدارة الملكية إذا فشلت في التوقيع مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.

والجدير بالذكر أن، ريال مدريد يرفض الدخول في عراك مع باريس سان جيرمان بسبب مبابي ومع بايرن بسبب ليفاندوفسكي، ولكنها تعي أن الميركاتو الصيفي 2022، قد يكون مناسبًا لحصولها على خدمات أي من البولندي أو الفرنسي.