الزمالك والاهلي يرفضان التعاقد مع حارس بيراميدز

رفض مسئولو النادي الاهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية، التعاقد مع حارس بيراميدز المهدي سليمان، خلال الميركاتو الصيفي 2021، في إطار تدعيم صفوف الفريق قبل إنطلاق الموسم الجديد.

ودخل المهدي سليمان في نفق مُظلم مع إدارة بيراميدز، بسبب هجومه على الجهاز الفني وزميله شريف إكرامي الذي لعب على حسابه، وتم الصلح بين الطرفين وعاد الحارس للإنتظام في التدريبات الجماعية، لكن يتم استبعاده من المباريات.

وتأكد المهدي سليمان من عدم مشاركته مع بيراميدز الموسم المُقبل، وذلك بعد إصابة أحمد الشناوي بقطع في الرباط الصليبي، ومع ذلك تم استبعاده من المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربي لحساب شريف إكرامي والناشئ عبدالرحمن أيمن.

وعرض أحد وكلا اللاعبين، المهدي سليمان على مسئولي النادي الاهلي، لكنهم رفضوا بسبب عدم حاجتهم لحارس في الوقت الحالي في ظل وجود الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، بالإضافة إلى كبر سن حارس بيراميدز.

ورفضت لجنة الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع المهدي سليمان بعد عرضه أيضًا من أحد الوكلاء، إذ أن الفريق يمتلك 3 حراس على مستوى عالي وهم محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد.

كما أن الزمالك استقر على عودة الحارس الشاب محمد صبحي عقب إنتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري، بناء على طلب المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون.