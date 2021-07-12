الامارات | "مجنون" في غرفة ملابس منتخب إيطاليا أثناء الاحتفال بكأس أوروبا (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن "مجنون" في غرفة ملابس منتخب إيطاليا أثناء الاحتفال بكأس أوروبا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل لاعبو المنتخب الإيطالي بطريقة هستيرية احتفالاً بتتويجهم أبطالاً لكأس أمم أوروبا لكرة القدم بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح 3-2 (الوقت الأصلي والإضافي 1-1).

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم الإيطالي السابق دانييلي دي روسي الذي يعمل حالياً ضمن الجهاز الفني المساعد لمدرب المنتخب روبرتو مانشيني، يظهر خلاله بحالة جنونية مستجيباً لحالة الفرح العارمة بعد التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخ "الآزوري".

وقفز دي روسي كما كان يفعل حين يسجل في مرمى خصوم فريقه روما ولكن هذه المرة ليس على العشب الأخضر وإنما على طاولة طويلة قام بقية اللاعبين بسكب المياه عليها لتصبح لزجة ثم ارتمى عليها وسط صيحات اللاعبين داخل غرفة تبديل الملابس.

وكان ملفتاً مشهد دي روسي حين حمل اللاعب المصاب ليوناردو سبيناتزولا على ظهره ليضمن له الانضمام إلى زملائه والاحتفال باللقب وسط مشهد يكشف قيمة اللاعبين الكبار والقدامى حين يلتحقون بصفوف الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

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