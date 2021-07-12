خالد الغندور يهاجم محمد شريف بعد احتساب الهدف الثالث

الشارقة - اميمة ياسر -

شن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، هجوما على الإعلام الرياضي بسبب الهدف الثالث للأهلي أمس أمام مصر المقاصة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"محمد الشريف لاعب كبير جدا و إضافة قوية للأهلي و منتخب مصر، بس مش لدرجة احتساب الهدف الثالث له وتعليق المعلق و الاعلام علي انه هدف محمد الشريف انتم بتشتغلوا الناس عيني عينك"

وعلى جانب أخر ، تأكد غياب ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المشاركة مع الفريق أمام كايزر تشيفز فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .

ويلتقى الأهلى مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا مساء السبت المقبل بملعب محمد الخامس بالمغرب فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .

ويأتى تأكد غياب ناصر ماهر وأحمد بيكهام بسبب انضمامهم لصفوف المنتخب الأولمبي بمعسكره المغلق المقيم فى القاهرة استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى طوكيو خلال شهر يوليو الجاري .

وجاء قرار انضمام ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام إلى معسكر منتخب مصر الأولمبي بالتنسيق بين شوقي غريب مدب الفراعنة وموسيمانى المدير الفنى للأهلى ، على ان ينضم الرباعى الأخر محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن إلى المنتخب الأولمبي عقب خوض نهائى دوري أبطال إفريقيا .