شكرا لقرائتكم خبر عن عودة بعثة منتخب الطائرة على فوجين بعد احتلال المركز الثانى فى بطولة بولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هانى فكرى، المدير الإدارى لمنتخب مصر الأول لرجال الكرة الطائرة، عن عودة بعثة الفراعنة إلى القاهرة على فوجين بعد احتلال المركز الثانى فى بطولة بولندا الدولية التى شارك فيها المنتخب المصرى استعدادا لبطولة أفريقيا.

وقال فكرى لـ الخليج 365، إن الفوج الأول سيصل فى التاسعة مساءً، بينما يصل الفوج الثانى فى الواحدة صباحاً.

وخسر منتخب الطائرة من صاحب الأرض بنتيجة 3 /0 فى إطار ختام لقاءاته ببطولة بولندا الدولية الودية التى يشارك فيها ، ليحتل المركز الثانى، فى حضور سفير مصر فى بولندا حاتم تاج الدين وزوجته.

وافتتح منتخب مصر الكرة الطائرة لقاءاته بالبطولة بالفوز على أذربيجان بنتيجة3/0 الجمعة قبل أن يًهزم النرويج بنفس النتيجة السبت.

وتوجه، فجر الخميس، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول إلى النمسا للترانزيت، قبل التوجه لبولندا للمشاركة فى هذه الدورة استعدادا لبطولة أفريقيا المقرر أن تقام خلال شهرى أغسطس أو سبتمبر المقبلين.

واستعد منتخب الطائرة إلى بطولة بولندا لخوض معسكر مغلق فى القاهرة يضم 18 لاعبا قبل تقليل العدد إلى 14 لاعبا للمشاركة فى البطولة.

تضم البعثة كلا من:

أولا: الجهاز الفني والطبي والإداري

1- محمد المهدي ... رئيس البعثة

2- محمد اللقاني ... مدير فني

3- محمد بخيت ... مدرب عام

4-هاني سمير ... محلل تقني

5- يهاب طنطاوي ... علاج طبيعي

6- هاني فكري ... مدير إداري

ثانيآ : اللاعبون

1-أحمد فتحي

2- أشرف اللقاني

3- هشام يسري

4- أحمد القطب

5- عبد الرحمن سعودي

6- محمد عبد المحسن

7- محمد مجدي الجون

8- محمد علي المهدي

9- عبد الحليم عبو

10- أحمد سعيد

11- مصطفي محمد دبشه

12- أحمد محمد ضياء

13- محمد مصطفي لعبه

14- محمد رضا عبد المجيد

15 - أحمد عزمي