شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "الكباتن" الستة للمنتخب الأولمبى قبل رحلة طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، اعتماد مبدأ الأقدمية فى اختيار "كابتن" المنتخب فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق يوم 22 يوليو الجارى.

ووفقا لمبدأ الأقدمية جاء ترتيب "كباتن" المنتخب الأولمبى على النحو التالى : أحمد حجازى يليه رمضان صبحي ثم محمد الشناوي ثم محمود الونش ثم صلاح محسن ثم طاهر محمد طاهر.

ويفتتح منتخب مصر الأولمبي مشواره فى الأولمبياد بمواجهة اسبانيا يوم 22 يوليو الجارى، ثم الأرجنتين يوم 25 ثم استراليا يوم 28 يوليو.

وتلقى اتحاد الكرة المصرى والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، خطاباً من اللجنة الأولمبية الدولية يخطرهم فيه برفع اسم مصر من بين البعثات التى ستخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن منتخب مصر الأولمبى لن يخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام، كما كان مقررا، حيث وضعت اللجنة المنظمة اسم مصر من بين الدول الآمنة التى تم فيها السيطرة على الإصابات بفيروس كورونا.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اصطحاب 18 لاعباً إلى طوكيو على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلى عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزرتشيفز فى المغرب.