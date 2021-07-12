شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. تامر صلاح صاحب أول ميدالية أولمبية للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مصر فى أولمبياد أثينا 2004 وحققت بعثة الفراعنة 5 ميداليات متنوعة، من بينها برونزية فى لعبة التايكوندو، وتوج تامر صلاح بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى أولمبياد أثينا بوزن 58 كجم بعد تغلبه على اللاعب الإسبانى خوان راموس ليحقق أول ميدالية أولمبية مصرية فى التايكوندو وهو فى الحادية والعشرين عاما.

ويعتبر تامر صلاح أحد العلامات المضيئة فى تاريخ الرياضة المصرية التى سجلت اسمها بحروف من ذهب بتحقيق العديد من الانجازات على المستوى المحلى والافريقى والقارى.

حقق الميداليات لمصر خلال الأولمبياد وقتها كل من كرم جابر وحصل على ذهبية المصارعة وزن 96 كيلو جراما، والملاكمون محمد على رضا وحصل على فضية وزن فوق 91 كيلوجراما، وبرونزيتى أحمد إسماعيل وزن 81 كيلوجراما ومحمد الباز فوق 91 كيلوجراما، وبرونزية تامر صلاح للتايكوندو وزن 58 كيلوجراما.