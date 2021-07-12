شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك يكشف لـ"تليفزيون الخليج 365" سر رفض جدول الجبلاية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو الدردير، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، سر اعتراض القلعة البيضاء على التعديلات التى طرأت على جدول مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر والذى أعلنت عنه اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة.

وقال عمرو الدردير فى تصريحات لـ"تليفزيون الخليج 365"، إن اعتراض الزمالك بسبب عدم صحة تحديد موعد لمباراة الزمالك أمام أسوان فى بطولة كأس مصر بنصف نهائي المسابقة، قبل خوض باقي المنافسين مباريات دور الثمانية بالبطولة.

وأضاف عمرو الدردير أن الزمالك لا يعترض علي ضغط مباريات الدوري الممتاز، لأن الضغط تم تطبيقه على كافة الأندية، ولكن كيف يخوض الزمالك مباراة نصف نهائي كأس مصر قبل إقامة باقي المباريات، والمعروف أن مباراتى نصف نهائي الكأس يجب إقامتها في نفس التوقيت لتحقيق العدالة بين كافة الأندية.