شكرا لقرائتكم خبر عن مروان القماش يستعد فى أمريكا للمشاركة بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل السباح العالمي مروان القماش، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، المرحلة الأخيرة للاستعداد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 المقر إقامتها يوم 23 يوليو الجارى، وذلك بمقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتدرب مروان القماش 12 مرة أسبوعياً ويقوم بالسباحة ما لا يقل عن 16 كيلو مترا، حيث يقوم بتحسين مهاراته قبل المشاركة في الأولمبياد، فضلاً على أنه يقوم بمشاهدة سباقاته القديمة حتي يتمكن من تطوير مستواه.

وكان مروان القماش قد تأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية محققا رقما وقدره 7:52:19 فى سباق 800 حرة فى بطولة أمريكا المفتوحة A cut التى استضافتها ولاية انديانا بوليس ، حيث استطاع القماش أن يتجاوز الرقم المؤهل إلى الدورة الأوليمبية وقدره 7 دقائق و54 ثانية بفارق وقدره ثانية واحدة و81 من مائة من الثانية.

كما توج مروان القماش بالميدالية الذهبية في منافسات 400 متر حرة ببطولة proswimseries والمقامة في انديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو الماضي.