شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف لـ"تليفزيون الخليج 365" حقيقة عودة المفاوضات مع ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو الدردير، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، حقيقة عودة المفاوضات بين مسئولي القلعة البيضاء والتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، لاستمراره مع الفريق والتوصل لاتفاق بخصوص تجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال عمرو الدردير في تصريحات لـ"تليفزيون الخليج 365"، إن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك لم يحدث أى تواصل بينها وبين فرجاني ساسي منذ فترة واللاعب لم يخطرها بالعودة للقاهرة والتفاوض من جديد كما تردد.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الزمالك، أن التواصل مع فرجاني ساسي تم طوال الفترة الماضية من خلال أحد إداري الفريق الكروي، دون التطرق نهائيا لعودة اللاعب للقاهرة أو فتح باب مفاوضات استمراره.

وشدد عمرو الدردير على أن الزمالك متمسك باستمرار فرجاني ساسي في صفوفه كما سبق وأعلن حال ترحيب اللاعب بالعودة والتفاوض بخصوص تجديد عقده.