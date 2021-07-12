شكرا لقرائتكم خبر عن كتيبة الهجوم الأحمر لا تعرف الرحمة.. 5 رباعيات سجلها الأهلي في هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برباعية مقابل هدف، اكتسح النادي الأهلي فريق مصر المقاصة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على ملعب السويس ضمن منافسات الدوري العام، في مشهد تكرر للمرة الخامسة مع الفريق الأحمر خلال الموسم الجاري، سواء في الدوري العام أو دوري أبطال أفريقيا.

كتيبة الهجوم الأهلاوي أحرزت 5 رباعيات في الموسم الجاري، واحدة منها في دوري أبطال أفريقيا و4 في مسابقة الدوري العام، لتؤكد على قوتها وفاعليتها تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وجاءت رباعيات الأهلي كالتالي:

ـ الأهلي والمقاصة 4/1

ـ الأهلي وسموحة 4/0

ـ الأهلي والانتاج الحربي 4/1

ـ الأهلي والاتحاد 4/0

ـ الأهلي وسونيديب في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا "مباراة الإياب" 4/0

ويتصدر محمد شريف مهاجم النادي الأهلي قائمة هدافي الفريق الأحمر برصيد 21هدفاً في مختلف البطولات، من بينهم 15 هدفاً في الدوري تقاسم بهم صدارة هدافي الدوري العام مع أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار إلى سيراميكا.

ويأتي حسين الشحات في المركز الثاني في ترتيب هدافي النادي الأهلي برصيد 8 أهداف، بينما يحتل كهربا المركز الثالث برصيد 7 أهداف، ويحل قفشة في المركز الرابع برصيد 5 أهداف ويليه طاهر محمد طاهر بنفس الرصيد.