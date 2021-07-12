7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، الموافق 12 يوليو 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، حسام البدرى يحدد 29 أغسطس موعدا لانطلاق معسكر المنتخب المقبل، و الأهلي يكشف تطورات إصابة طاهر محمد طاهر وبواليا قبل نهائي أفريقيا.

حسام البدرى يحدد 29 أغسطس موعدا لانطلاق معسكر المنتخب المقبل

استقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على انطلاق معسكر الفراعنة يوم 29 أغسطس المقبل استعدادا لخوض مباريات تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث يفتتح المنتخب مشواره بمواجهة انجولا والجابون.

الأهلي يكشف تطورات إصابة طاهر محمد طاهر وبواليا قبل نهائي أفريقيا

أكد الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، جاهزية الثنائى طاهر محمد طاهر والكونغولى والتر بواليا لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا المقرر لها السبت المقبل بالمغرب فى نهائى دوري أبطال أفريقيا، وكشف الجهاز الطبى أن والتر بواليا سليم تماماً وجاهز لمرافقة الفريق فى المغرب كما أن طاهر محمد طاهر كان يعانى كدمة فى صباع رجله ولكنه تعافى تماماً وبات جاهزاً للنهائى، وغاب بواليا وطاهر عن مواجهة الاهلى والمقاصة لمنحهم مزيد من الراحة وخوفاً من تفاقم الإصابة.

كارتيرون يرحب بضم يوسف آيت بن ناصر لتعويض فرجاني ساسي

اقتربت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من التعاقد مع يوسف آيت بن ناصر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو الفرنسي بعد نهاية عقده مع مع ناديه، من أجل تعويض الدولى التونسى فرجانى ساسى الذى انقطع عن تدريبات الفريق الأبيض منذ انضمامه لصفوف منتخب بلاده وبدأت إدارة قلعة ميت عقبة اتخاذ خطوات جادة لحفظ حقوق النادى ضد اللاعب الذى رفض العودة للانتظام فى التدريبات بداعى انتهاء تعاقده بنهاية يونيو الماضى، حيث جهزت إدارة الزمالك ملفا كاملاً عن العقوبات التى تم توقيعها على فرجانى مع نسخة من لائحة الفريق للاستشهاد بها فى فترة انقطاعه عن التدريبات، والتى امتدت من يوم 17 يونيو الماضى.

اتحاد الكرة يخطر الأندية بإنتهاء الدورى 26 أغسطس المقبل

أخطرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، أندية الدورى الممتاز بشكل رسمى بإنتهاء مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم يوم 26 أغسطس المقبل، بعد الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بمواعيد المباريات المتبقية بجانب مراعاة ظروف جميع الأندية وعلى رأسها الأهلى الذى يخوض مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى.

إدارة الزمالك ترفض فتح باب الرحيل ليوسف أوباما

رفضت إدارة نادى الزمالك فتح باب الرحيل أمام يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، الذى تلقى عرضًا من نادي الحزم السعودي لاستعارته لمدة موسم.

الطلائع يستقر على شراء مدافع الأهلى بالميركاتو الصيفى بفرمان بسيونى

استقر مسئولو طلائع الجيش على مفاتحة نظرائهم في الأهلى لتحويل إعارة أحمد علاء لبيع نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بناء على طلب عبد الحميد بسيونى المدير الفني للفريق الذى يرغب في استمرار اللاعب مع الفريق في ظل نهاية إعارته هذا الموسم ونجاحه في حجز مكان أساسى بالتشكيلة الأساسية مع الطلائع، ولعب أحمد علاء للطلائع موسمين على سبيل الإعارة من الاهلى تعرض في الموسم الأول للإصابة بالرباط الصليبى قبل أن يستعيد عافيته ويظهر بشكل متميز هذا الموسم .

رئيس الزمالك يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة عودة المفاوضات مع فرجاني ساسي

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، حقيقة ما يتم تداوله فى الساعات الأخيرة حول عودة فتح خط مفاوضات مع الدولى التونسى فرجاني ساسي لاعب الفريق الذى انقطع عن التدريبات ولم يعود إلى القاهرة منذ انضمامه لمعسكر منتخب بلاده.