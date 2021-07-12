شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس مع شيكابالا ونجله على شط البحر: أجيال ورا أجيال كلها فى عشق الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنى أيمن يونس نجم الزمالك السابق، بحب وعشق القلعة البيضاء، بصورة نشرها عبر حسابه الشخصى على تويتر، مع الفهد الأسمر محمود عبد الرزاق شيكابالا ونجله أدم، على شط البحر، خلال الأجازة التى يقضيها لاعبو الفريق الأبيض قبل العودة للتدريبات.

وعلق أيمن يونس على الصورة قائلاً: "أجيال ورا أجيال كلها في عشق الزمالك عايشين وبحب الزمالكاويه متشرفين".



ايمن يونس وشيكابالا

فى سياق متصل، حدد الفرنسى باتريس كارتيرون، مع أفراد جهازه المعاون، البرنامج التدريبى الذى سيتم اتباعه مع اللاعبين عقب عودتهم من الراحة السلبية التى حصلوا عليها لمدة 11 يومًا عقب تأجل مواجهة غزل المحلة.

واتفق كارتيرون مع جهازه المعاون على قياس أوزان اللاعبين فى أول يوم عودة للتدريبات للتأكد من عدم وجود زيادة مفرطة فى الأوزان، خاصة أنه حذر من المأكولات التى تساعد على رفع السعرات الحرارية، مع الالتزام بخوض بعض التدريبات فى المنزل وصالة الجيم خلال الأجازة.

كما اتفق المدير الفنى للزمالك مع جهازه المعاون على إن تكون الأيام الأربع التى سيخوض فيها الفريق تدريباته على ملعب الترسانة، أيام 16 و17 و18 و19 يوليو الجارى، عباراة عن تدريبات بدنية بشكل تدريجى، لتجهيز اللاعبين قبل معسكر الإعداد الذى سيقاف فى الإسكندرية.

واستقر الجهاز الفنى على خوض مواجهتين وديتين فقط بدلاً من 4 وديات، خلال معسكر الإعداد المغلق الذى سيقام بداية من يوم 21 من الشهر الجارى، فى إطار الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقرر أن تقام المباراة الودية الأولى يوم 26 من الشهر الجارى، على أن تكون الودية الثانية يوم 29، ولم يتم تحديد أطراف الوديتين مع الزمالك حتى الوقت الحالى، وإن كان الأقرب أن يكونا من أندية الدورى الممتاز، حتى يستعيد الفريق حساسية المواجهات بعد فترة أجازة طويلة.

وكان كارتيرون قد حدد برنامج الفريق خلال فترة توقف الدوري، حيث قرر منح اللاعبين راحة لمدة 11 يومًا على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجاري.