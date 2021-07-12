شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد اللاعبين بقائمة منتخبات اليد فى أولمبياد طوكيو .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الدولى لكرة اليد زيادة عدد لاعبى كل منتخب مشارك فى اولمبياد طوكيو بعدد 17 لاعب بدلا من 16، حيث أصبحت القائمة الرئيسية لكل منتخب تضم 15 لاعب، بالإضافة إلى عدد 2 لاعبين احتياطى للقائمة.

وفى المباريات يتم تسجيل عدد 14 لاعب وتسجيل 5 أفراد ضمن كل جهاز فنى بحيث يتم تسجيل مدرب ومدرب مساعد ومدرب حراس مرمى وإدارى الفريق وطبيب الفريق.



بعثة منتخب مصر لكرة اليد تعود اليوم بعثة منتخب مصر لكرة اليد تعود اليوم

فيما تعود فى السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين، بعثة منتخب مصر لكرة اليد إلى القاهرة قادمة من المانيا بعد خوض 5 مباريات ودية قوية استعدادا لأولمبياد طوكيو.

خاض المنتخب الوطنى لكرة اليد مبارتين فى إسبانيا الأولى أمام منتخب كرواتيا وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 31 - 28 والمباراة الثانية أمام منتخب إسبانيا وانتهت بفوز منتخب إسبانيا بنتيجة 30 - 29 و المباراة الثالثة امام منتخب فرنسا و انتهت بفوز منتخب فرنسا بنتيجة 31 - 30 و المباراة الرابعة حقق المنتخب المصرى الفوز على منتخب البرازيل بنتيجة 32 - 25 و المباراة الخامسة و الاخيرة فى برنامج المباريات الودية كانت بالامس امام منتخب المانيا و انتهت بفوز منتخب المانيا بنتيجة 29 - 27.

تضم بعثة منتخب مصر لكرة اليد كلا من :-



منتخب مصر لكرة اليد راحة لمدة 24 ساعة اللاعبون : كريم هنداوي - عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل - احمد مؤمن - يحيي الدرع - حسن قداح - علي زين - سيف الدرع - احمد هشام - احمد خيري - احمد الاحمر - يحيي خالد - محسن رمضان - محمد سند - اكرم يسري - ابراهيم المصري - محمد ممدوح هاشم - وسام نوار - احمد عادل بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الفنى بقيادة المدير الفنى روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني و أنطونيو يورينتي مدرب مساعد و فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى و دكتور محمد شوقى طبيب المنتخب و كابتن نور ابو زيد مدير المنتخب.منتخب مصر لكرة اليد راحة لمدة 24 ساعة يحصل المنتخب على راحة لمدة 24 ساعة فور وصول البعثة إلى مصر ليدخل بعدها مباشرة الفريق فى معسكر مغلق لمدة يومين قبل التوجه إلى اليابان يوم 16 يوليو الجارى لخوض منافسات اولمبياد طوكيو.

وتضم منافسات فرق الرجال فى اوليمبياد طوكيو :

المجموعة الأولى : منتخب النرويج - منتخب فرنسا - منتخب المانيا - منتخب البرازيل - منتخب اسبانيا - منتخب الارجنتين.

المجموعة الثانية : منتخب الدنمارك - منتخب السويد - منتخب البرتغال - منتخب اليابان - منتخب مصر - منتخب البحرين.