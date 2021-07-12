شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتمسك باستمرار رمضان صبحى.. والاحتراف خطة السنة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتمسك إدارة نادى بيراميدز باستمرار رمضان صبحى، جناح الفريق الكروى الأول، وعدم التفريط فى خدماته خلال فترة الاننتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل رغبة الزمالك فى الحصول على خدماته، وكذلك اهتمام نادى جالاتا سراى التركى باللاعب ورصد مبلغ ضخم لإتمام الصفقة.
وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن الإدارة حتى الوقت الحالى تتمسك باستمرار رمضان فى الموسم المقبل، كونه أحد الأعمدة الأساسية بالفريق وسيتم إجراء بعض التدعيمات لتكوين فريق قوى يستطيع المنافسة بقوة على الألقاب.
وأضاف المصدر أن بيراميدز قد يضع فى خطته احتراف رمضان صبحى بعد قضاء الموسم الثانى مع الفريق السماوى، ورحيله عقب انتهاء الموسم المقبل سيكون للاحتراف الخارجى، خاصة أنه لا يوجد نادٍ فى مصر يستطيع سداد المبلغ الذى يحصل عليه اللاعب فى بيراميدز حاليًا، لاسيما أن رمضان صبحى مرتبط بعقد مدته 5 سنوات مع نادى بيراميدز.
وبحسب صحيفة "فاناتيك" التركية، رشح وكلاء رمضان صبحى لمسؤولي جالاتا سراي من أجل تدعيم مركز الجناح الأيسر بعد رحيل هنرى أونيكورو، وعدم تفعيل بند أحقية الشراء من موناكو.
وأضافت الصحيفة، أن هناك موافقة من قبل رمضان صبحي على الانتقال إلى جالاتا سراي لأنه يرغب فى العودة إلى أوروبا من جديد بعد الرحيل عن الدوري الإنجليزي ونادي هيدرسفيلد تاون لصالح الأهلي، ثم بيراميدز في الدوري المصري.
وأكدت الصحيفة أن العقبة الوحيدة أمام جالاتا سراي لضم رمضان صبحي هو راتبه السنوي الكبير الذى يتقاضاه مع بيراميدز والذى يصل إلى 2.2 مليون يورو.
وأوضحت "فاناتيك" أن إدارة جالاتا سراي تقدم فقط راتبًا سنويًا قيمته 1.5 مليون يورو ومكافآت أخرى بحسب أدائه في المباريات مع الفريق، في حين أن رمضان صبحي يريد الرحيل عن بيراميدز ولن يتسبب فى أى مشاكل للنادي التركي.