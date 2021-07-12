شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتمسك باستمرار رمضان صبحى.. والاحتراف خطة السنة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمسك إدارة نادى بيراميدز باستمرار رمضان صبحى، جناح الفريق الكروى الأول، وعدم التفريط فى خدماته خلال فترة الاننتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل رغبة الزمالك فى الحصول على خدماته، وكذلك اهتمام نادى جالاتا سراى التركى باللاعب ورصد مبلغ ضخم لإتمام الصفقة.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن الإدارة حتى الوقت الحالى تتمسك باستمرار رمضان فى الموسم المقبل، كونه أحد الأعمدة الأساسية بالفريق وسيتم إجراء بعض التدعيمات لتكوين فريق قوى يستطيع المنافسة بقوة على الألقاب.

وأضاف المصدر أن بيراميدز قد يضع فى خطته احتراف رمضان صبحى بعد قضاء الموسم الثانى مع الفريق السماوى، ورحيله عقب انتهاء الموسم المقبل سيكون للاحتراف الخارجى، خاصة أنه لا يوجد نادٍ فى مصر يستطيع سداد المبلغ الذى يحصل عليه اللاعب فى بيراميدز حاليًا، لاسيما أن رمضان صبحى مرتبط بعقد مدته 5 سنوات مع نادى بيراميدز.

وبحسب صحيفة "فاناتيك" التركية، رشح وكلاء رمضان صبحى لمسؤولي جالاتا سراي من أجل تدعيم مركز الجناح الأيسر بعد رحيل هنرى أونيكورو، وعدم تفعيل بند أحقية الشراء من موناكو.