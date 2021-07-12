مصدر لمصراوي: علاء لديه عروض محلية وخليجية من أجل الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر، أن أحمد علاء لاعب الأهلي والمعار إلى طلائع الجيش يدرس عدة عروض محلية وخليجية خلال الفترة الحالية، حيث يحق له التوقيع لأي فريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن علاء سيكون لاعبا حرًا بنهاية الموسم الحالي ويمكنه بعد ذلك التوقيع لأي نادٍ.

وأوضح المصدر أن الأهلي لم يقيد المدافع علاء في قائمة معاري الفريق منذ رحيله إلى طلائع الجيش في الموسم قبل الماضي.

وأشار إلى أن اللاعب سيحسم مصيره خلال الفترة المقبلة، لافتا أن مدافع الأهلي المعار لطلائع الجيش يمتلك عدة عروض محلية وفي الخليج وسيدرسها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن اللاعب سيدخل في مفاوضات مع الأهلي بشروط جديدة بعد انتهاء عقده، حال رغبة القلعة الحمراء في عودة اللاعب لصفوفها.