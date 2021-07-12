"ستصبح بطلا".. مشجع إنجليزي يواسي راشفورد بعد نهائي يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أرسل المشجع الإنجليزي دكستر روزير، رسالة إلى ماركوس راشفورد لاعب المنتخب الإنجليزي وفريق مانشستر يونايتد طالبه خلالها بعدم الحزن لفترة طويلة بعد إهدار ركلة ترجيح أمام إيطاليا في نهائي كأس الأمم الأوروبية.

والتقى منتخبي إيطاليا وإنجلترا أمس الأحد على ملعب ويمبلي في نهائي يورو 2020، وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التي منحت اللقب لإيطاليا بنتيجة 3-2.. شاهد جنون ركلات جزاء نهائي اليورو

وأهدر كل من ماركوس راشفورد، جادون سانشو، بوكايو ساكا للمنتخب الإنجليزي، بينما أهدر أندريا بيلوتي وجورجينو للمنتخب الإيطالي.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" رسالة البالغ من العمر تسع سنوات، والتي حرص خلالها على دعم راشفورد بعد خيبة الأمل في نهائي يورو.

وكتب الطفل دكستر: عزيزي ماركوس راشفورد ، أتمنى ألا تحزن لفترة طويلة لأنك شخص جيد".

وأضاف: "في العام الماضي ألهمتني لمساعدة الأشخاص الأقل حظًا. ثم الليلة الماضية ، ألهمتني مرة أخرى لأكون دائمًا شجاعًا".

وتابع: "أنا فخور بك، ستكون دائمًا بطلاً".