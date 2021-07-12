جيريليش ردا على انتقادات كين: أردت المشاركة في ركلات الجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ:

رد جاك جيريليش على انتقادات روي كين لاعب مانشستر يونايتد السابق، عقب خسارة المنتخب الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية أمام ضيفه الإيطالي مساء الأحد في نهائي يورو 2020 على ستاد ويمبلي.

وكتب جيريليش عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي اليوم الاثنين: "قلت إنني أردت تنفيذ ركلة، المدرب اتخذ العديد من القرارات الصائبة طوال البطولة، وفعل ذلك أيضا الليلة (أمس)".

وأضاف "لكن هناك من يقول إنني لم أرغب في التسديد، رغم تأكيدي على الأمر".

وانتقد المحلل التليفزيوني كين، اللاعبين الكبار في المنتخب الإنجليزي بعد سماحهم لبوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عامًا، بتسديد ضربة الجزاء الحاسمة.

وتصدى الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما لضربة الجزاء التي نفذها ساكا؛ ليمنح الأزوري اللقب القاري.

وقال كين لمحطة "إي تي في"، "إذا كنت رحيم ستيرلينج أو جيريليش، فلا يمكنك أن تجلس هناك، وتترك فتى صغيرًا، يذهب؛ لتسديد ركلة جزاء بدلًا منك، لا يمكنك ذلك".

وتابع: "لا يمكن السماح لفتى خجول يبلغ من العمر 19 عامًا أن يتقدم عليك، هناك الكثير من الخبرات، ستيرلينج فاز بالألقاب، كان عليهما الوقوف أمام الفتى الصغير والتسديد".

كما أهدر: "جادون سانشو/21 عامًا/، ماركوس راشفورد/23 عامًا/"، ركلتي جزاء لإنجلترا، بعد مشاركتهما في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي.

وبعد المباراة أكد جاريث ساوثجيت المدير الفني لإنجلترا أن هذه كانت قراراته، وأنه يتحمل كل التبعات.