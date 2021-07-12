10 لقطات خطفت الأنظار في يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بعد عام من التأجيل بسبب جائحة كورونا، انطلقت منافسات بطولة أمم أوروبا بمسماها القديم "يورو 2020" في 11 دولة مختلفة وانتهت بتتويج المنتخب الإيطالي باللقب على حساب نظيره الإنجليزي في عقر داره بملعب ويمبلي.

شهدت البطولة العديد من اللقطات واللحظات التي خطفت الأنظار والقلوب، بعضها كان سعيدًا والبعض الآخر كان مرعبًا.. ونستعرض فيما يلي أبرز 10 لقطات في يورو 2020:

سقوط إريكسن المرعب

أصاب الدنماركي كريستيان إريكسن الجميع بالذعر الشديد خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد فنلندا بالجولة الأولى من دور المجموعات.

وتعرض إريكسن لأزمة قلبية، وسقط مغشيا عليه بصورة مفاجئة، وتم تعليق المباراة لحين الاطمئنان على حالة اللاعب الذي خرج محمولا على نقالة بجهاز التنفس الاصطناعي.

مباراة تاريخية

وضع منتخب النمسا حدا لسوء الحظ الذي لازمه في مسيرته باليورو، بعدما حقق انتصاره الأول في تاريخه بالبطولة القارية.

وفازت النمسا على مقدونيا الشمالية بنتيجة 3-1 في أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لـ(يورو 2020).

كما شهدت المباراة، هدف تاريخي للنجم المخضرم جوران بانديف لاعب مقدونيا الشمالية الذي سجل أول أهداف منتخب بلاده في ظهورها الأول بمسابقة اليورو.

أول فوز افتتاحي

حقق المنتخب الإنجليزي، أول فوز افتتاحي له في بطولة يورو على نظيره الكرواتي في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي.

وسجل رحيم سترلينج هدف المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

سقوط مشجع إنجليزي أثناء الاحتفال

شهدت مباراة إنجلترا وكرواتيا في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لليورو، سقوط مُشجّع إنجليزي من مدرجات ملعب ويمبلي، أثناء الاحتفال.

وبعدما سجل رحيم سترلينج هدف الأسود الثلاثة، التقطت الكاميرات مشجعا إنجليزيا سقط من المدرجات العلوية إلى المدرجات السفلية القريبة من أرض الملعب.

صغار اليورو

أصبح النجم الشاب جود بيلينجهام لاعب المنتخب الإنجليزي، ضمن صغار اللاعبين المشاركين في البطولات الأوروبية المختلفة بعمر 17 عاما و349 عاماً.

وشارك بيلينجهام بديلاً خلال لقاء منتخب بلاده أمام منتخب كرواتيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بدلاً من هاري كين في الدقيقة 82.

كما أصبح الشاب الإنجليزي، أصغر لاعب إنجليزي يشارك البطولات القارية في تاريخ إنجلترا.

وحطّم كاسبر كوزلوفسكي لاعب منتخب بولندا، رقم بيلينجهام، ليصبح أصغر لاعب يشارك في البطولة الأوروبية وهو بعمر 17 عامًا و246 يومًا.

وشارك كوزلوفسكي ضد إسبانيا ضمن حسابات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة باليورو.

هدف خيالي

دخل باتريك شيك تاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية، بعدما سجل هدفا خياليا في مرمى اسكتلندا خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات يورو.

وسجل شيك لاعب منتخب جمهورية التشيك، هدفًا خياليًا في الدقيقة 52 من أحداث المباراة، بعدما سدد الكرة من منتصف الملعب مستغلاً تقدم حارس اسكتلندا ديفيد مارشال من مرماه.

هدف شيك دخل تاريخ بطولة يورو، حيث سدد الكرة من مسافة (49.7 ياردة) كأبعد مسافة يُسجل منها هدف في البطولة منذ 1980.

رونالدو الهداف

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال، لقب هداف بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وتصدر رونالدو قائمة هدافي بطولة "يورو 2020"، برصيد 5 أهداف متساوياً مع باتريك شيك لاعب منتخب التشيك.. كيف حسم رونالدو لقب الهداف؟

وعادل رونالدو، رقم الإيراني علي دائي، كأكثر لاعب إحرازا للأهداف الدولية في تاريخ كرة القدم، بعدما سجل الهدف رقم 109 مع منتخب بلاده.

سيارة مفخخة في روما

عُثر على سيارة مفخخة على بعد 2 كيلو متر من موقع إقامة مباراة إيطاليا وسويسرا في روما.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أنه عثر على المتفجرات المصنعة منزليا في سيارة أحد موظفي الحدائق العامة، وذكرت صحيفة لا روبابليكا أن المالك أبلغ الشرطة.

خيبة أمل.. وتألق

كان لركلات الترجيح دورا بارزا في حسم تأهل المنتخبات إلى الأدوار الإقصائية، لكن الظاهرة التي شهدها يورو 2020 كانت في تبادل النجوم إضاعة التسجيل مع تألق لحراس المرمى.

كانت البداية مع كيليان مبابي، الذي أطاح بأحلام المنتخب الفرنسي أمام سويسرا في مباراة دور الـ16، وشهدت المباراة تألق لافت للنظر للحارس السويسري يان سومر.

كذلك جيانلويجي دوناروما حارس مرمى المنتخب الإيطالي، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة بعدما ساهم بشكل مباشر في حصد الآزوري للقب اليورو في المباراة النهائية.

وواجه جادون سانشو، ماركوس راشفورد وساكا ثلاثي المنتخب الإنجليزي سوء حظ خلال تسديد ركلات الترجيح في المباراة النهائية، حيث أهدر راشفورد الكرة لتمر بجوار القائم، بينما تأق دوناروما وتصدى لركلتي سانشو وراشفورد.

إصابة ودموع

بعدما أثبت مكانه في تشكيل المنتخب الإيطالي، تعرض ليوناردو سبينازولا، لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد بلجيكا في ربع النهائي، ليغادر المباراة باكيا.

وتبين فيما بعد، إصابة اللاعب بقطع في وتر أكيليس، وحاجته للعلاج لمدة طويلة.