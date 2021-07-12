متحدث النادي: هدفنا المربع الذهبي.. والإسماعيلي هو من سيحدد بطل الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، إن الفريق الأصفر هو الذي سيحدد وجهة الدوري هذا الموسم في ظل المنافسة بين الزمالك والأهلي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو"، عبرمحطة راديو "أون سبورت"، قال وحيد: "طموحنا الوصول للمربع الذهبي هذا الموسم، الإسماعيلي هو الأكثر حصدا للنقاط في الدور الثاني بنسبة نجاح تخطت الـ90% عكس الدور الأول".

وأضاف: "العودة لأفريقيا حلم من أحلام الإسماعيلي، تركيزنا حاليا منصب على الوصول للمربع الذهبي وحسم مقعد أفريقي".

وتابع: "الفري بحاجة لتدعيمات خلال الفترة المقبلة، إيهاب جلال مدرب الفريق حدد بعض المراكز التي تحتاج للتدعيم لكن لم يعلن عن إسماء حتى اللحظة الحالية".

وبسؤاله عن بطل الدوري هذا الموسم، قال: "الإسماعيلي هو الذي سيحدد وجهة الدوري، لقاء الإسماعيلي مع الأهلي والزمالك هو الفيصل في ظل المنافسة بين القطبين".