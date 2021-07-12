الميركاتو الصيفي 2021 | تشيلسي يسعى بقوة لضم مهاجم برشلونة

يستعد المسؤولون في نادي تشيلسي الإنجليزي لتقديم عرض رسمي، في الميركاتو الصيفي 2021، لضم الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان نجم هجوم برشلونة، الذي لم ينجح في تقديم الأداء المتوقع منه في الكامب نو بعدما دفع النادي الكتالوني لجلبه 125 مليون يورو في صيف 2019.

وقام نادي برشلونة ببيع بعض من لاعبيه لتوفير الأموال لحل الأزمة الاقتصادية من الناحية الرقمية،حيث يحتاج الفريق الكتالوني التخلص من أحد أفضل اللاعبين من أجل مساعدتهم على تجديد عقد ليونيل ميسي.

ويعد جريزمان هو واحد من أكثر اللاعبين ربحًا في كامب نو ويذكر التقرير أنه على منحدر خروج النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي 2021، إذ تهتم العديد من الأندية الأوروبية في الحصول على خدماته.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن القادة الفنيين في برشلونة يرغبون في الحصول على عرض إعارة للاعب البالغ من العمر 30 عاما، لأنهم لا يستطيعون كسب الكثير من الأموال حال بيعه بشكل نهائي.

كما أشارت التقارير بأن هناك اقتراحًا بعقد صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد تقضي بعودة جريزمان للروخي بلانكوس مقابل انضمام ساؤول نيجيز للبلاوجرانا.

ويرغب مدرب تشيلسي، توماس توخيل في الحصول على مهاجم من الصف الأول يساعد في تنشيط الخط الأمامي في الموسم المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية، أن إدارة نادي تشيلسي تأمل في إنهاء صفقة انتقال، مهاجم برشلونة أنطوان جريزمان، إلى ستامفورد بريدج على سبيل الإعارة ، حيث يحتاج توماس توخيل إلى مهاجم جديد قبل انطلاقة الموسم.

وتشير التقارير إلى أن أولوية اللاعب هي العودة إلى أتلتيكو ، لكن صفقة إعادته إلى الروخي بلانكوس معقدة من الناحية الاقتصادية، مما قد يفتح هذا الباب أمامه للانضمام إلى تشيلسي.

هل يريد برشلونة رحيل جريزمان؟

في الواقع يرحب برشلونة كثيرًا ببيع جريزمان، فهو لم يقدم المردود المنتظر منه منذ وصوله إلى كامب نو، في صيف 2019.

أما اللاعب نفسه، فهو “مرن”، إن وجد أنه لا مفر من الرحيل فسيبدأ في دراسة الحلول بكل واقعية بعيدًا عن العواطف أو التمسك بالبقاء في كتالونيا.