الترجي التونسي يتواصل مع مدرب الرجاء المغربي لخلافة الشعباني

توصلت إدارة نادي الترجي التونسي برئاسة حمدي المؤدب، مع المدير الفني لفريق الرجاء المغربي لسعد الشابي، لتولي مهمة تدريب الفريق التونسي بداية من الموسم الكروي الجديد 2021-2022.

وتسعى إدارة الترجي التونسي للتعاقد مع مدير فني لخلافة معين الشعباني، بعد أن استقرت الإدارة على عدم تجديد عقده بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا على يد الاهلي المصري.

وودع الترجي دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي، بعد الخسارة أمام الأهلي بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، كما خرج مبكرًا من كأس تونس من دور الـ32 أمام النجم الساحلي بعد الخسارة بهدف نظيف، لكنه نجح في التتويج ببطولة الدوري التونسي بـ60 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.

وأفادت تقارير صحفية مغربية، أن إدارة الترجي ترغب في التعاقد مع التونسي سعد لشابي، لتولي مهمة المدير الفني خاصة وأنه لديه خبرة بالدوري التونسي، كما زادت حظوظه بعد التتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية على حساب شبيبة القبائل الجزائرية.

وكان لسعد الشابي مرشحًا لتدريب المنتخب التونسي، لخلافة المدير الفني لنسور قرطاج منذر الكبير الذي تولى المهمة منذ أغسطس 2019، بعد فسخ التعاقد بالتراضي مع الفرنسي آلان جيريس.