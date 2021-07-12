الأهلي يرد على إمكانية التفاوض مع سفيان رحيمي على هامش نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

رد النادي الأهلي على إمكانية فتح المفاوضات مع النجم المغربي، سفيان رحيمي، لاعب فريق الرجاء البيضاوي، وذلك خلال تواجد بعثة لفريق في المغرب استعداداً لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات إذاعية، إنه من المستحيل "أن يكون لديّ نهائي أفريقيا بمكانته وأهميته وأتحدث عن أي أمر آخر خارج هذا الموضوع، الأمر سابق لأوانه".

وأضاف عبدالحفيظ: "أي شيء خاص بالموسم الجديد سيكون فيما بعد النهائي، من الممكن أن يكون هناك تحضيرات واستعدادات، ولكن الأيام المقبلة المتبقية قبل مباراة النهائي لا تركيز فيها سوى على المواجهة المرتقبة".

ويمتلك سفيان رحيمي مسيرة متميزة مع الرجاء المغربي خلال السنوات الطويلة الماضية، حيث لعب مع الفريق في 131 لقاء وتمكن من تسجيل 40 هدفا.

وعن انضمام لاعبي الأحمر إلى أولمبياد طوكيو، قال عبدالحفيظ إنه "تحدث مع شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي كثيراً، وكمساندة للمنتخب وافق الأهلي على سفر الثنائي أحمد رمضان بيكهام، وناصر ماهر مع البعثة من البداية".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: "الرباعي أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد الشناوي وصلاح محسن سيسافرون من المغرب، وأعتقد أنهم سيكونون في طائرة خاصة، وهذه مسؤولية المنتخب الأولمبي وتجهيزاته".