شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يخطط لتمديد عقد عبد العاطى فى الممتاز ويكشف حقيقة مفاوضات جنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى فاركو الصاعد حديثاً للدورى الممتاز لإعلان تمديد تعاقده مع مديره الفنى الحإلى مجدى عبد العاطى ليقود الفريق فنياً خلال الموسم المقبل بالايجيبشن ليح، ويضع مسئولو فاركو الرتوش الاخيرة على ملف تمديد تعاقد المدرب خلال الساعات الحالية قبل إعلان القرار بشكل رسمى، لفرض مزيد من التركيز على جنبات ألفريق قبل إنطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد.

ويقود فاركو فنيا المدرب مجدى عبد العاطي، عاطف حنفى "مدير الكرة"، عمرو فهيم ومحمد ثابت صاروخ "مدرب عام"، جون إدوارد "المشرف العام على فريق الكرة"، أحمد خطاب "مدرب مساعد"، عصام محمود "مدرب حراس" ومجدى وهبى "طبيب ألفريق".

فى سياق آخر، نفى مصدر مسئول بنادى فاركو، دخول ناديه فى مفاوضات للتعاقد مع محمود جنش حارس مرمى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكداً أن ناديه لم يفكر فى التعاقد مع جنش ولم يستقر حتى الآن على التدعيمات المنتظر إجراؤها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بحثاً عن موسم قوى يحقق طموحات النادى.

ونجح فريق فاركو فى التأهل رسمياً إلى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه، بعد حسم الصراع حول الصاعد من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى مع فريق حرس الحدود، عقب ألفوز على بنى عبيد فى الجولة الأخيرة للمجموعة 3-0.

وبالفوز على بنى عبيد وصل فاركو إلى النقطة 64 متسأوياً مع حرس الحدود الذى فاز أيضاً على دكرنس بنتيجة 3-1 ولكن فاركو حسم التأهل بفارق الأهداف عن حرس الحدود.

وبدأ فاركو الموسم مع أحمد عاشور، استمر لمدة ثلاث جولات حقق نقطتين من التعادل مع الرجاء والحمام والهزيمة من بلدية المحلة، ثم تم تعيين مجدى عبد العاطي، حيث حقق 62 نقطة من 19 فوز و5 تعادلات و3 هزائم من الأوليمبى وكفر الشيخ وحرس الحدود، وحقق 8 انتصارات على التوإلى بداية من الجولة السابعة حتى الجولة 15، ويعد ذلك الصعود الثانى لعبد العاطي، الذى صعد مع أسوان قبل موسمين.

وسيكون الموسم المقبل الظهور الأول لفاركو – المؤسس عام 2010 – فى الدورى الممتاز، وصعد فاركو إلى الدرجة الثالثة موسم 2013/2014، ومنه إلى دورى الممتاز ب -فى الموسم التالي- تحت قيادة المدرب أحمد كنص، ويخوض ألفريق مبارياته على ملعب ستاد حرس الحدود "المكس"، وأحيانا على ملعب برج العرب بالأسكندرية وأحيانا أخرى فى ملعب الأسكندرية.

ويقود فاركو فنيا المدرب مجدى عبد العاطي، عاطف حنفى "مدير الكرة"، عمرو فهيم ومحمد ثابت صاروخ "مدرب عام"، جون إدوارد "المشرف العام على فريق الكرة"، أحمد خطاب "مدرب مساعد"، عصام محمود "مدرب حراس" ومجدى وهبى "طبيب ألفريق".