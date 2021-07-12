شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح خاصة من موسيماني لـ جونيور أجاي قبل نهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع جونيور أجاي لاعب الفريق قبل مران الأهلي غداً لتوجيه عدة نصائح للاعب النيجيرى المحترف فى صفوف القلعة الحمراء.

ويرغب موسيماني في توجيه أجايى خاصة بعدما ظهر بشكل متواضع خلال الفترة الأخيرة التى شارك فيها مع الفريق، وظهر أن اللاعب افتقد كثيراً من لياقته وسرعته ومستواه السابق.

ويأمل موسيماني فى عودة جونيور أجايى لمستواه السابق والمشاركة مع الأهلي بشكل قوي وفعّال بدلاً من مستواه الأخير المُتذبذب.

وشارك أجاي أساسياً في مباراة الأهلي والمقاصة الأخيرة في الدوري بسبب غياب طاهر محمد طاهر للإصابة، غير أن اللاعب النيجيري ظهر بشكل سيئ للغاية فتم استبداله في الشوط الثاني وشارك صلاح محسن بدلاً منه.

من ناحية أخرى، حدد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة موعد يومى لخوض المارد الأحمر للتدريبات اليومية في المغرب استعداداً لنهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا والمقرر له التاسعة مساء السبت المقبل بالدار البيضاء.

وحصل الأهلي على راحة سلبية اليوم، الاثنين، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية صباح غد الثلاثاء على ملعب مختار التتش، قبل تناول وجبة الغداء ثم التوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التى ستقل البعثة الحمراء إلى المغرب استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.