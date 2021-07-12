شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن رحلة الأهلى للمغرب لمواجهة كايزر تشيفز بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو داخل الأهلى فوق الاستعداد للسفر للمغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، فى رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دورى الأبطال، والمقرر لها السبت المقبل، ونستعرض كواليس هذه الرحلة فى السطور التالية..

س: ماذا فعل الأهلى قبل السفر للمغرب لمواجهة كايزر تشيفز؟

ج: نجح الأهلي فى الفوز بثلاث مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز قبل خوض نهائى دوري أبطال أفريقيا فلم تفلت من يديه سوى نقطتين فقط خسرهما بلدغة قاتلة من بيراميدز فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل 2-2 بخطأ من حارسه محمد الشناوى فى الدقائق القاتلة، وبخلاف ذلك سحق المارد الاحمر منافسيه بثلاثيات ورباعيات مسجلا 12 هدف فى 4 مباريات.

س: متى تسافر بعثة الأهلى للمغرب لخوض النهائى الأفريقى؟

ج: تطير بعثة الأهلى للمغرب فى الرابعة عصر غد، الثلاثاء، لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري الأبطال الأفريقى والمقرر لها السبت المقبل بالدار البيضاء.

س: لماذا فضل الأهلى السفر مبكراً للمغرب؟

ج: فضل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، السفر إلى المغرب مبكرا للتعود على الأجواء في بلاد الأطلسي قبل خوض النهائي الأفريقي.

س: ما هو قوام بعثة الأهلى المسافرة للمغرب؟

ج: قرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، اصطحاب جميع لاعبيه لرحلة المغرب بإستثناء الثنائى ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لتركهم للمنتخب الاولمبى، للحفاظ على الحالة النفسية لكل اللاعبين وفرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق قبل النهائى المرتقب.

س: متى يتدرب الأهلى فى المغرب؟

ج: حدد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيمانى، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة موعدا يوميا لخوض المارد الأحمر للتدريبات اليومية في المغرب استعداداً لنهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا والمقرر له التاسعة مساء السبت المقبل بالدار البيضاء.