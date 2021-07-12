شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتحدث عن النادي الأهلى فى حوار بالبدلة الكلاسيكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الصفحة الرسمية للمدير الفني للنادي الأهلي مجموعة صور لبيتسو موسيماني مدرب فريق القلعة الحمراء، جاءت غالبيتها بالبدلة الكلاسيكية، للتعريف على المدير الفني الجنوب أفريقي، وإنجازاته مع القلعة الحمراء منذ توليه قيادة الفريق.

ونقلت الصفحة الرسمية للمدير الفني للقلعة الحمراء عبر إنستجرام، تصريحات آخر لقاء صحفى أجراه موسيماني قائلة، "يعد موسيماني واحد من المدربين الأطول خدمة والأكثر تفوقاً في كرة القدم في جنوب أفريقيا، حيث فاز بالعديد من الألقاب الكبرى مع سوبر سبورت يونايتد بين عامي 2001 و 2007 وماميلودي صنداونز بين عامي 2012 و 2020"، وأضافت الصفحة : "اليوم بيتسو موسيماني، لن أخشى أن أقول إنه بطل قومي لمصر، لأن كرة القدم تحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين".



موسيماني بالبدلة الكلاسيكية

وتابعت الصفحة الرسمية لموسيماني في تصريحاتها نقلاً عن الحوار قائلة: "أنا فخور جدًا بأن أتيحت لي الفرصة للعمل معه ومعرفة المزيد حول كيفية عمله وحياته ورحلته المهنية".



موسيماني

ويعقد المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع جونيور أجاي لاعب الفريق قبل مران الأهلي غداً لتوجيه عدة نصائح للاعب النيجيرى المحترف فى صفوف القلعة الحمراء.

ويرغب موسيماني في توجيه أجايى خاصة بعدما ظهر بشكل متواضع خلال الفترة الأخيرة التى شارك فيها مع الفريق، وظهر أن اللاعب افتقد كثيراً من لياقته وسرعته ومستواه السابق.

ويأمل موسيماني فى عودة جونيور أجايى لمستواه السابق والمشاركة مع الأهلي بشكل قوي وفعّال بدلاً من مستواه الأخير المُتذبذب.

وشارك أجاي أساسياً في مباراة الأهلي والمقاصة الأخيرة في الدوري بسبب غياب طاهر محمد طاهر للإصابة، غير أن اللاعب النيجيري ظهر بشكل سيئ للغاية فتم استبداله في الشوط الثاني وشارك صلاح محسن بدلاً منه.