شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعترض الزمالك على مباراة كأس مصر وسط جدول الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعترض مسئولو نادى الزمالك على التعديلات التي طرأت على جدول مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم وكأس مصر والذي أعلنت عنه اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، ويأتى الاعتراض بسبب ضغط المباريات فضلاً عن تحديد موعد لمباراة الزمالك أمام أسوان فى بطولة كأس مصر.
ويطالب نادي الزمالك بخوض مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر والأطراف الأخرى في البطولة ذاتها لم تخض مباراة دور الثمانية لا يحقق العدالة، وفرض مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وأنه لا بد من إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر أقدم وأعرق بطولة في القارة السمراء على الإطلاق في نفس اليوم وحتى التوقيت.
ويطالب الزمالك عدم خوض مباراته فى الدور قبل النهائى من مسابقة كأس مصر، لحين خوض جميع الأطراف المشاركة فى البطولة مبارياتهم فى الأدوار التى تسبق قبل النهائى، من أجل تحقيق العدالة بين جميع المنافسين.
الزمالك * غزل المحلة 3 أغسطس في استاد القاهرة
الاتحاد السكندري * الزمالك 6 أغسطس في استاد الإسكندرية
الزمالك * أسوان 9 أغسطس في استاد بترو سبورت "كأس مصر"
الإسماعيلي * الزمالك 12 أغسطس في استاد الإسماعيلية
الزمالك * وادي دجلة 16 أغسطس في استاد القاهرة
سيراميكا * الزمالك 20 أغسطس في استاد السويس
الزمالك * الإنتاج الحربي احد أيام 22 و 23 أغسطس في استاد القاهرة
البنك الأهلي * الزمالك احد أيام 25 و 26 أغسطس في استاد بتروسبورت