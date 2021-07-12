شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعترض الزمالك على مباراة كأس مصر وسط جدول الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعترض مسئولو نادى الزمالك على التعديلات التي طرأت على جدول مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم وكأس مصر والذي أعلنت عنه اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، ويأتى الاعتراض بسبب ضغط المباريات فضلاً عن تحديد موعد لمباراة الزمالك أمام أسوان فى بطولة كأس مصر.

ويطالب نادي الزمالك بخوض مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر والأطراف الأخرى في البطولة ذاتها لم تخض مباراة دور الثمانية لا يحقق العدالة، وفرض مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وأنه لا بد من إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر أقدم وأعرق بطولة في القارة السمراء على الإطلاق في نفس اليوم وحتى التوقيت.

وعقب إعلان اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، جدول المباريات المتبقية من مسابقة الدورى وكأس مصر، دعا حسين لبيب، رئيس لجنة الزمالك أعضاء اللجنة لاجتماع طارئ، اليوم الإثنين؛ لمناقشة التعديلات التي طرأت على الجدول. ويطالب الزمالك عدم خوض مباراته فى الدور قبل النهائى من مسابقة كأس مصر، لحين خوض جميع الأطراف المشاركة فى البطولة مبارياتهم فى الأدوار التى تسبق قبل النهائى، من أجل تحقيق العدالة بين جميع المنافسين.