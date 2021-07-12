شكرا لقرائتكم خبر عن رباعية الأهلي في المقاصة على المائدة الفنية لبيبو قبل مواجهة 29 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة أحمد بيبو، على مراجعة رباعية النادى الأهلى فى شباك المقاصة، والتى جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب السويس وانتهت بفوز ألفريق الأحمر بنتيجة 4/1، وذلك فى إطار استعدادات تماسيح النيل لمواجهة الأهلى فى أول لقاء رسمى بعد التوقف والمقرر إقامته يوم 29 يوليو الجاري.

ويواصل فريق أسوان استعداداته داخل معسكره المقام حالياً، تمهيداً لمواجهة الأهلي، حيث يسعى أحمد بيبو إلى تصحيح أخطاء الفترة الماضية والتى أسقطت ألفريق فى سلسلة من النتائج السلبية بالدورى العام.

ويواجه أسوان فريق وادى دجلة ودياً يوم 18 يوليو الجارى استعداداً لمباراة النادى الأهلي.

















وعقد أحمد بيبو المدير الفنى الجديد لفريق أسوان، جلسة مع أعضاء الجهاز الفنى للفريق، أحمد مارادونا المدرب العام، وحمادة السيد المدرب، أحمد كمال مدرب حراس المرمى، وعصام عمر مخطط الأحمال، وذلك لمناقشة وضع برنامج الإعداد للفريق خلال المرحلة المقبلة حتى موعد أول مباراة رسمية بالدورى طبقا لجدول لجنة المسابقات أمام الأهلى، والتى تقام يوم 29 يوليو الجاري.

وبحث الجهاز الفنى لأسوان كل الخيارات المطروحة لاختيار ملعب أسوان للمباريات المتبقية بالدورى الممتاز، حيث يسعى لخلق الحوافز والدوافع للاعبين بما يمكنهم من الأداء بأقصى طاقة لتحقيق طموح البقاء بالممتاز.