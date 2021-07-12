شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة غزل المحلة ضد "فرانسيس" بعد اعتدائه على صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة على العباسى، إيقاف اللاعب الإيفواري فرانسيس افيرى والتدريب منفردا لحين انتهاء الموسم.

كما قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم خصم جميع مستحقات فرانسيس المالية المتبقية عقب المخالفات التى قام بيها خلال الفترة الماضية.

من جهته قدم المدير الفني لغزل المحلة خالد عيد مذكرة إلى المشرف العام على الكرة والذي حولها بدوره للمدير الرياضي للنادي تفيد بأن اللاعب فرنسيس في مران أمس الأول، السبت، ترك المران وقفز من خلال الأسوار الحديدية إلى المدرجات التي يجلس بها الصحفيون وأنه حاول الاعتداء على أحدهم بالسب والضرب وتم تهديد الصحفي بالقتل ولولا فرار هذا الصحفي لكان هناك جريمة حيث انه كان في شدة غضبه وثورته ولم يستجب اللاعب لكل نداءات الجهاز الفنى ‏والمشرف العام وقد تم السيطرة على الموقف من خلال أمن شركة غزل المحلة وقد تم تحويل هذه المذكرة من المدير الرياضي إلى الشؤون القانونية للتحقيق في ما بدر من هذا اللاعب وتحويل نتائج هذا التحقيق إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من قرارات وعقوبات وسوف يتم إبلاغ لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة بنتيجة التحقيق.