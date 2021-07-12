شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتدرب على فترتين استعداد لمواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق الاتحاد السكندري للتدريبات اليومية مساء أمس عقب الراحة السلبية التى منحها حسام حسن مدرب زعيم الثغر، للاعبين والذى غاب عن تدريبات الأمس.

وخاض الاتحاد السكندري، تدريباته أمس تحت قيادة المدرب العام طارق سليمان والذى تلقى تعليمات من العميد بخوض التدريبات على فترتين ابتداء من اليوم فترة صباحية والفترة الثانية تقام في السابعة مساءا استعداد لعودة الدوري، حيث يخوض الاتحاد أولى مبارياته أمام الزمالك يوم 7 أغسطس المقبل على استاد الإسكندرية.

وانضم الثنائي محمد صبحى وعمار حمدي للمنتخب الأولمبي، كما غاب عن تدريبات الاتحاد الثلاثي الأجنبي، دايمون لوى وأوكوي وروماريو للانقطاع عن التدريبات وعدم العودة للفريق.

ويغيب أيضا عن الاتحاد محمود شعبان وكريم الديب وخالد الغندور ورزاق سيسية للإصابة، كما غاب عن تدريبات الفريق عمر الميدانى والذى سافر إلى سوريا لقضاء إجازته.

ومنح حسام حسن، الفرصة لعدد من الناشئين للتواجد وسط تدريب الاتحاد للتعرف على قدراتهم الفنية من جهة و من جهة أخرى لتعويض النقص العددي.

ومن المتتظر أن يخوض الاتحاد عدد من المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة استعداداً لمباراة الزمالك، وبدأ إبراهيم حسن مدير الكرة في البحث والتنقيب عن عدد من الصفقات السوبر سوء فى دوري الممتاز "ب" أو لاعبين تكون إضافه للفريق من الدوري الممتاز.