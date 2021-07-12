شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو مسلم يحذر الأهلي من سيناريو اليورو ويؤكد: أفشة ترمومتر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلى السابق، أن خوف لاعبى القلعة الحمراء من التعرض للإصابات كان سببا رئيسيا فى تراجع مستوى الفريق أمام المقاصة أمس والتى فاز بها الأهلى برباعية مقابل هدف.

وقال أبو مسلم فى تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر أون تايم سبورت 2: أداء الأهلى فى الشوط الأول كان متوسط المستوى لأن اللاعبين كانوا خائفين من الإصابة قبل نهائى أفريقيا، ولكن فى الشوط الثانى الوضع اختلف، ومحمد شريف أصبح هداف الدورى وأداء أكرم توفيق كان مميزاً، وأفشة أثبت أنه ترمومتر أداء الأهلي، والفريق كان قادراً على تسجيل أكثر من 4 أهداف.

وأضاف أبو مسلم، تألق محمد شريف يرجع إلى ثقته فى نفسه، واستطاع أن يعمل على مميزاته بشكل جيد، الأهلى أخرج الكثير من اللاعبين للإعارة واكتسبوا الثقة فى أنفسهم بعدما لعبوا مباريات كثيرة، وحلمى طولان ساهم فى تطوير شريف.

وتابع، أفشة أصبح متحكماً فى أداء الأهلي، وعندما تعرض للإصابة وشارك فى مباراة الترجى غير شكل الفريق، وأصبح لديه ثقة كبيرة من موسيماني، وغيابه يكون مؤثراً جداً.

وعن المنافسة عن الدورى العام قال أبو مسلم: المنافسة ستظل قائمة بين الأهلى والزمالك حتى النهاية، وبيراميدز كان الفريق الوحيد القادر على منافسة القطبين لكنه خرج من المنافسة، ولكن أعتقد أن كل تركيز اللاعبين حالياً فى دورى أبطال أفريقيا.

أضاف: كايزر تشيفز فريق جيد جداً، والدورى الجنوب أفريقى لم يعد كما كنا نعرفه ومباراة النهائى لن تكون سهلة خاصة أنها أصبحت مباراة واحدة فاصلة، وبالأمس الجميع توقع فوز انجلترا ولكن إيطاليا حسمت لقب اليورو.

واختتم: معلول يسير بمستوى ثابت وتأثر بعض الوقت بعد الإصابة وهذا أمر طبيعى ومركز الظهير الأيسر أصعب مكان فى الملعب ويستعيد مستواه بمرور المباريات.