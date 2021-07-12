شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاروسيا تتصدر منافسات السباحة فى تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت منذ قليل منافسات السباحة لتتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث والناشئات، والتى تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية فى الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجارى.

وحصد ثنائي منتخب بيلا روسيا، كاترينا سوكورا و كريستينا أيستونيا، المركز الأول بمجموع نقاط 311 نقطة ، بينما احتل لاعبي منتخب مصر، أميرة قنديل و سلمي أيمن، المركز الثاني بمجموع نقاط 306 ، فيما جاء ثنائي المنتخب الإيطالي، باتريكا ميركوري و أليس رينادو، في المركز الثالث بمجموع نقاط 303.

وانطلقت صباح اليوم، الاثنين منافسات تتابع السيدات والتي يمثل فيها منتخب مصر فيها فريقين وهما: سلمي أيمن وأميرة قنديل (أ) ، هايا فكري ومايا محمد (ب) ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات السلاح ويليها منافسات السلاح الإضافية في تمام الرابعة ،ثم تقام أيضاً منافسات الفروسية في تمام السادسة مساء و تختتم منافسات اليوم بالليزر رن في الثامنة مساء.

ويشارك في البطولة 165 لاعب ولاعبة، بواقع 92 لاعب و73 لاعبة من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رءوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق نويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال وطبيب العلاج الطبيعي يوسف حسن و الدكتور باسل جميل طبيب المنتخب الوطني.