شكرا لقرائتكم خبر عن عرض تركي لاستعارة موهبة المقاصة بنية الشراء.. وتأجيل البت فى العروض المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى المقاصة عرضاً من أحد أندية الوسط فى الدورى التركى للتعاقد مع عبد الله مجدى، جناح الفريق الفيومى، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد تألق اللاعب الصاعد مع المقاصة منذ تصعيده للفريق الأول مطلع الموسم الحالي.

وأرسل النادى التركى عرضا لاستعارة عبد الله مجدى لمدة موسم بنية الشراء النهائى بعد نهاية الموسم الحالي، وهو ما تعكف على دراسته إدارة المقاصة فى الوقت الحالي.

وكان نادى المقاصة قد تلقى عروضاً من ثلاثة أندية محلية للتعاقد مع عبد الله مجدى فى الموسم المقبل، وهى سموحة وبيراميدز وفاركو الصاعد حديثا للدورى الممتاز، إلا أن سموحة كان العرض الأكثر جدية وكان اللاعب قريباً من الانتقال للنادى السكندرى بنهاية الموسم الجارى وتوقيع العقود من قبل إدارة الناديين.

ولكن تغير الوضع بعد تلقى العرض التركي، حيث قرر مسئولو نادى المقاصة تأجيل البت فى العروض المحلية لحين دراسة العرض التركى ومعرفة مزاياه المالية لاسيما مع تفاوت القيمة المالية بينه وبين باقى العروض المحلية.