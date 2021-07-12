شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يغادر إلى طوكيو 17 يوليو للمشاركة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر منتخب الجودو إلى طوكيو يوم 17 يوليو الجارى، للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام فى الفترة من 23 يوليو الجاري إلى 8 أغسطس المقبل.

وتأهل إلى أولمبياد طوكيو ثلاثى المنتخب الوطني للجودو "رمضان درويش، ومحمد عبد الموجود، وأحمد على عبد العال"، فى ظل الأرقام التى حققها كل منهم خلال الفترة الماضية من رانك و تصنيف دولى .

واستقر اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين، على موعد فتح باب الترشح للانتخابات وكذلك موعد انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد، لاختيار المجلس الذى سيقوم الجودو خلال السنوات المقبلة.

وتحدد فتح باب الترشيح ليكون يوم 15 يوليو الجارى، على أن يستمر لمدة أسبوع، ثم تقام الانتخابات يوم 16 أغسطس المقبل.

وأعلن الترشح للانتخابات حتى الآن على منصب الرئاسة كل من مطيع فخر الدين الرئيس الحالى، وكذلك مرزوق محمد نائب الرئيس الحالى.