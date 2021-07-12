شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه البنك الأهلى والإنتاج وأسوان وديا استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا، أن الجهاز الفني للفريق استقر على خوض 3 مباريات ودية خلال المعسكر المغلق الذي يخوضه الفريق خلال الفترة الحالية.

واستقر الجهاز الفني لنادي سيراميكا، بقيادة ضياء السيد، على خوض 3 مواجهات مع أندية البنك الأهلي ثم أسوان واخيرًا الإنتاج الحربي.

وفضل الجهاز الفني تجهيز اللاعبين خلال المعسكر المغلق بخوض مباريات قوية في ظل الغياب الطويل عن المباريات الرسمية، قبل مباراة الأهلي يوم 5 أغسطس المقبل بالدوري الممتاز.