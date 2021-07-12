شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سارة أشرف لاعبة الجودو: بحب الأفلام ولو اتعاكست باخد حقى بإيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى سارة أشرف بطلة الجودو بنادى الطيران والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما أنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

مشاهدة الأفلام

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الخبز أى مخبوزات عامة.

من نجمك المفضل؟

منى زكى بحبها جدا

من مطربك المفضل؟

حمزة نمرة

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

كنت أتمنى أكون لاعبة سلة.

لما تتعاكسى فى الشارع إيه بيكون رد فعلك؟

لم أتعرض لموقف معاكسة فى الشارع قبل ذلك ولكن واثقة من نفسى إنى مش هخاف وهاخد حقى بايدى.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

مفيش حد معين لكن نفسى أنجح فى مجالى الرياضى مثلما نجحت منى زكى فى مجالها الفنى

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال



سارة أشرف سارة أشرف

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

المهم يكون رياضى مش شرط نوع الرياضة.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هرفض ومش خوافه الا لو اقنعني باسباب مقنعة