راشفورد وسانشو وساكا.. إساءات عنصرية واسعة النطاق ضد ثلاثي منتخب إنجلترا بسبب ركلات الجزاء.. ورئيس الوزراء البريطاني يعلّق

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية أن لاعبو منتخب إنجلترا تعرضوا إلى إساءات عنصرية واسعة النطاق، عقب إهدارهم ركلات الترجيح في مباراة نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" أمام إيطاليا وخسارتهم اللقب على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن إساءات عنصرية انهالت على ماركوس راشفورد وجايدون سانشو وبوكايو ساكا، إثر فشلهم في تسجيل ركلاتهم الترجيحية خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد.

وتعادل منتخبا إنجلترا وإيطاليا بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم الطليان النتيجة بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وحُرمت إنجلترا من الفوز باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخها، ومن التتويج بأي لقب منذ عام 1966، حينما تغلبت على ألمانيا الغربية بنتيجة 4-2 على ملعب ويمبلي في نهائي كأس العالم.

وقرر المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، جاريث ساوثجيت، إشراك كل من راشفورد وسانشو في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، بهدف تنفيذ ركلات الترجيح، معتمداً أيضا على البديل الآخر ساكا، ولكن الثلاثة أهدروا ركلات الترجيح.

وعقب إخفاقهم في تسجيل ركلات الترجيح، واجه اللاعبون الثلاثة ذوي البشرة السمراء هجمات من الإساءة العنصرية الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بياناً قال فيه "نشعر بالاشمئزاز لأن بعض أعضاء فريقنا الذين قدموا كل شيء للقميص هذا الصيف، تعرضوا لإساءات تمييزية عبر الإنترنت بعد مباراة الليلة"، مشدداً "نحن نقف بجانب لاعبينا".

وأضاف الاتحاد الإنجليزي: "ندين بشدة جميع أشكال التمييز، وما صدر من عنصرية على الإنترنت تستهدف بعض لاعبي إنجلترا على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا بأن أي شخص يقف خلف مثل هذا السلوك المثير للاشمئزاز غير مرحب به في متابعة الفريق".

وأعلنت شرطة لندن التحقيق في منشورات "مسيئة وعنصرية"، قائلة في تغريدة نشرتها عبر موقع "تويتر": "نحن على علم بعدد من التعليقات العدائية والعنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، موجهة ضد لاعبي كرة القدم بعد نهائي كأس أوروبا 2020".

وأضافت الشرطة: "هذه الإساءة غير مقبولة إطلاقا ولن يتم التسامح معها وسيتم التحقيق فيها".

من جانبه، وجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، رسالة دعم للاعبين الذين تم التهكم عليهم من قبل بعض المشجعين.

وكتب جونسون سلسلة من التغريدات عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "يستحق فريق إنجلترا الإشادة به كأبطال، وليس للإساءة العرقية على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب على المسؤولين عن هذا الانتهاك المروع أن يخجلوا من أنفسهم".

وأضاف جونسون، "كانت تلك نتيجة مفجعة لإنهاء بطولة يورو 2020 لكن جاريث ساوثجيت وطاقمه لعبو مثل الأبطال لقد جعلوا الأمة فخورة ويستحقون الفضل الكبير".