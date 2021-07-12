لماذا تم احتساب هدف الأهلي الثالث في المقاصة لصالح محمد شريف؟.. اتحاد الكرة يوضح

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الحكم محمود عاشور، الذي قام بإدارة مباراة الأهلي ومصر المقاصة مساء أمس الأحد، احتسب هدف محمد شريف الذي سجله المدافع بالخطأ في مرماه لصالح مهاجم الأحمر.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فقد أوضح مسئولو لجنة الحكام أن اللائحة تنص على احتساب الهدف للمهاجم إذا اصطدمت الكرة بالمدافع ثم سكنت المرمى، مشيرين إلى أنه إذا وضع المدافع الكرة بالخطأ فى مرماه يسجل الهدف باسمه وليس باسم المهاجم.

وقرر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيتسو موسيماني، منح لاعبي فريق الأهلي راحة سلبية اليوم، بعد الفوز على المقاصة أمس 4-1 ، على أن ينتظم الفريق في التدريبات الجماعية صباح غد الثلاثاء على ملعب مختار التتش قبل التوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التي ستقل البعثة الحمراء إلى المغرب استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي في الجولة 32 ببطولة الدوري الممتاز، يوم 20 أغسطس المقبل، في تمام الساعة 9 مساء علي استاد الإسكندرية، وذلك بعد إعلان اتحاد الكرة مواعيد المباريات المتبقية في الدوري العام .

وبدأ فريق النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري رحلة المؤجلات السبعة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف في اللقاء المؤجل من الجولة 26 للمسابقة.

ويتبقى للأهلي 6 مباريات مؤجلة في مشواره بالدوري المصري وهو ما يراهن عليه الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الترتيب ثم حسم اللقب في ظل منافسة شرسة مع الزمالك.