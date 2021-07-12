انقطاع الكهرباء يتسبب في نقل مباراة الأهلي وأسوان

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث مصطفى أمين المشرف العام على فريق أسوان عن نقل مباراة فريقه ببطولة الدوري أمام النادي الأهلي لملعب بتروسبورت بدلًا من ملعب أسوان.

وقال مصطفى أمين في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد» هناك عدد من الأسباب وراء نقل المباراة أولها مشكلة انقطاع الكهرباء في الملعب.

وتابع: «لم نجد حل أو سبب لما حدث من قطع الكهرباء في الاستاد، وتحدثنا مع وزارة الكهرباء ولم نصل لحل حتى الآن».

وأضاف: «السبب الثاني أننا بنلاقي مشجعين للفريق من أعضاء الجمعية العمومية قادرين على دخول المباريات التي تقام خارج أسوان، ولكن في أسوان نواجه تعنت كبير».

وواصل: «سبب ثالث هو أن مصاريف الإقامة في القاهرة أقل من مصاريف الإقامة في أسوان وبناء عليه بعد الحديث مع الجهاز الفني استقرينا على اللعب في القاهرة».

واختتم مصطفى أمين تصريحاته: «سألنا ملعب الشرطة فكان الرد بأن نادي البنك الأهلي واخده حصري له رغم أنه بيلعب في بتروسبورت، وبناءًا عليه رحنا لبتروسبورت والنادي وافق ومتأخرش علينا في أي حاجة».