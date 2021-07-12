أحمد مجاهد: تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة خارج عن إرادتنا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة المصري، عن كواليس وسبب تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة الإثنين الماضي، لكن اتحاد الكرة المصري قرر تأجيل مواجهة الزمالك وغزل المحلة إلى يوم 3 أغسطس المقبل، وتقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقال "مجاهد" خلال مدداخلة هاتفية ببرنامج ملعب "أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت": كان من المفترض أن يكون نهائي كأس العرب يوم 6 ومباراة الزمالك كانت يوم 5، فكان الوقت ضيق من أجل أن ننقل المباراة، كان أمر خارج عن إرادتنا، لأن الحدث كان قوميًا وبذلك فهو خارج سيطرة وقدرة الاتحاد.

وأضاف: الحمد لله أن إدارة المسابقات الحالية تمتلك من الخبرة في مراعاة معايير العدالة والتكافؤ وتم التواصل مع جميع الأندية، وأشكر الأندية على استجباتها معنا طوال الفترة الماضية.

وتابع: "نادي أسوان ولظروف تتعلق بمشكلات في الاستاد الخاص به، تم نقل مبارياتهم إلى القاهرة في ملعب بتروسبورت".

وأكمل: في الأسابيع الأخيرة لم تكن محددة مباريات وكنا ننتظر الفرق القريبة من بعض في المنافسة سواء على البطولة أو الهروب من القاع، وتم مراعاة أن تكون المسافة واحدة في الضغط على الزمالك والأهلي, مضيفا: لا أتوقع تمديد عمل اللجنة الحالية لمدة سنة جديدة.