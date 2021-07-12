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أحمد الشناوي: هدف "محمد شريف" الملغي أمام المقاصة هدف صحيح وليس تسلل

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، أن هدف محمد شريف الملغى في مرمى مصر المقاصة بداعي التسلسل صحيح بنسبة 100%، ولا يوجد أي تسلل في اللعبة.

وقال "الشناوي" خلال إستوديو "إستاد مصر" المذاع على قناة "أون تايم سبورت": إنه لا يوجد تسلسل في هدف محمد شريف الملغى في شباك نادي مصر المقاصة.

يذكر ان محمد شريف، مهاجم الأهلي،نجح في تخطي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، في ترتيب هدافي الممتاز.

وأحرز شريف الهدفين الأول والثاني للنادي الأهلي أمام مصر المقاصة، ليرفع شريف رصيده إلى 14 هدفًا متخطيًا رقم أشرف بن شرقي الذي سجل 12 هدفًا، ليصل مهاجم الأهلي لوصافة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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