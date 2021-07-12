شكرا لقرائتكم خبر عن رضا الويشي: وجودي فى فترة الجيل الذهبي عرضني للتهميش بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا الويشى، مهاجم الأهلى السابق، أن وجوده فى النادى الأهلى فى فترة الجيل الذهبى للقلعة الحمراء أدى إلى تهميشه، لذا فضل الرحيل بحثاً عن فرصة للمشاركة.

وقال الويشى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، تواجد كثير من النجوم فى الأهلى أدى إلى تهميشى لذلك فضلت الرحيل، انتقلت للمقاولون ولعبت بشكل جيد ولكن بعد توقف الدورى بسبب يناير تعرضت لإصابة وخضت تجربة احتراف فى الأردن، وانضممت إلى كوكاكولا وهم فى المركز الأخير بالدورى العام وحقننا إنجاز الصعود.

وأضاف الويشى، "هجوم منتخب مصر فى جيلى كان متعب وأسامة حسنى وعمرو زكى وكثير من النجوم، أما الآن فنتحدث عن شريف ومصطفى محمد فقط.

وتابع، "زانيتى لعب حتى 40 سنة وأنا حالياً 35 سنة وأتمنى أن أكون مثله، وأيضاً تعلمت كثيراً من عصام الحضرى الذى حارب للعب فى كأس العالم وبالفعل حقق هدفه، وأنا بعد غياب 10 سنوات عن الدورى العام عدت من جديد.

وعن أفضل مهاجمى الدورى قال الويشي، محمد شريف وأحمد ياسر ريان مهاجمين من طراز مميز، وحسام حسن، لكن تجربته فى ليبيا أبعدته عن أنظار المنتخب.