شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد تمساح: 4 ملايين جنيه سبب فشل مفاوضاتي مع الأهلي وبكيت بعد سداسية غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد تمساح، لاعب فريق الشرقية للدخان، عن دخوله فى دائرة اهتمامات النادى الأهلى فى وقت سابق أثناء وجوده في صفوف الداخلية، إلا أن المغالاة المادية أدت إلى فشل الصفقة.

وقال تمساح فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الأهلى فاوضنى فى 2011، ولكن الداخلية طلب 4 ملايين جنيه، لذا لم تتم الصفقة، ولكن الزمالك لم يفاوضنى.

وأضاف تمساح، انتقلت إلى الشرقية للدخان فى بداية الموسم وساهمت فى صعود الفريق بعد غياب أكثر من 50 سنة عن الدورى الممتاز،

وعن ذكريته مع منتخب الفراعنة قال تمساح: انضممت للمنتخب ولكن عدم صعودنا لكأس العالم أثر كثيراً فى نفسيتي، وبكيت كثيراً بعد مباراة غانا، لم ألعب مباراتى غانا ولمنى كنت أشعر باللاعبين لأن نتيجة 6 ثقيلة جداً.

وعن أفضل اللاعبين فيالدورى من وجهة نظره قال تمساح: أحب عبد الله السعيد وشكرى نجيب وشيكابالا.

واختتم: أتوقع هبوط أسوان بنهاية الموسم، خاصة بعد خسارته مباراة وادى دجلة، وأتوقع أيضاً هبوط الانتاج الحربي.