شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة اليد تعود إلى القاهرة الليلة بعد ختام المعسكرات الأوروبية استعدادا لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب مصر لكرة اليد، فى السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، إلى القاهرة قادمة من ألمانيا بعد خوض 5 مباريات ودية قوية استعدادا لأولمبياد طوكيو.

وخاض المنتخب الوطنى لكرة اليد مبارتين فى إسبانيا الأولى أمام منتخب كرواتيا و انتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 31 - 28 و المباراة الثانية أمام منتخب إسبانيا و انتهت بفوز منتخب إسبانيا بنتيجة 30 - 29 و المباراة الثالثة امام منتخب فرنسا و انتهت بفوز منتخب فرنسا بنتيجة 31 - 30 و المباراة الرابعة حقق المنتخب المصرى الفوز على منتخب البرازيل بنتيجة 32 - 25 و المباراة الخامسة و الاخيرة فى برنامج المباريات الودية كانت بالامس امام منتخب المانيا و انتهت بفوز منتخب المانيا بنتيجة 29 - 27.

وتضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى

اللاعبون : كريم هنداوي - عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل - احمد مؤمن - يحيي الدرع - حسن قداح - علي زين - سيف الدرع - احمد هشام - احمد خيري - احمد الاحمر - يحيي خالد - محسن رمضان - محمد سند - اكرم يسري - ابراهيم المصري - محمد ممدوح هاشم - وسام نوار - احمد عادل و اعضاء الجهاز الفنى بقيادة المدير الفنى روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني و أنطونيو يورينتي مدرب مساعد و فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى و دكتور محمد شوقى طبيب المنتخب و كابتن نور ابو زيد مدير المنتخب.

ويحصل المنتهل على راحة لمدة 24 ساعة فور وصول بعثة الى ارض مصر ليدخل بعدها مباشرة الفريق فى معسكر مغلق لمدة يومين قبل التوجه الى اليابان يوم 16 يوليو الجارى لخوض منافسات اولمبياد طوكيو.

تضم منافسات فرق الرجال فى اوليمبياد طوكيو :

المجموعة الاولى : منتخب النرويج - منتخب فرنسا - منتخب المانيا - منتخب البرازيل - منتخب اسبانيا - منتخب الارجنتين.

المجموعة الثانية : منتخب الدنمارك - منتخب السويد - منتخب البرتغال - منتخب اليابان - منتخب مصر - منتخب البحرين.